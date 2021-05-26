تونس ترفع الحجر الصحي عن فئتين من الوافدين إليها بداية من يونيو المقبل

طبيب يهتم بمريض بـ«كوفيد-19» في مستشفى ميداني في قاعة رياضية في تونس. (أ ف ب)

قررت الحكومة التونسية رفع الحجر الصحي عن الوافدين إلى البلاد ممن تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك ممن تلقوا الجرعات الكاملة للتطعيم ضد الفيروس، وذلك ابتداء من الأول من يونيو المقبل.

وأوضحت الحكومة التونسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الدورية للإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين من الخارج.

وعقدت اللجنة الوطنية التونسية لتنسيق ومتابعة مقاومة فيروس كورونا، اليوم اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة لتقييم الإجراءات المتعلقة بالوافدين على تونس من الخارج مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيد الوطني والدولي.

وقال بيان الحكومة التونسية إنها قررت بعد الاطلاع على توصيات اللجنة العلمية «رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج ابتداء من 1 يونيو 2021 وإعفاءهم من تقديم شهادة مخبرية (PCR) تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 للحالات التالية:

- الوافدون الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لكورونا شريطة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

- الوافدون التي ثبتت إصابتهم بمرض كورونا منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة».

أما بالنسبة لبقية الوافدين الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة، فشددت الحكومة التونسية على ضرورة قيامهم بـ«تقديم شهادة مخبرية (PCR) تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة، ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام.

وأكدت الحكومة التونسية أنها ستواصل القيام بحملات المراقبة بإجراء التحاليل السريعة على عينات من الوافدين من الخارج وإيواء من تبين أن تحليله إيجابي بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض.

كما أكدت مواصلة العمل بالإجراءات السابقة التي تم إعلانها إلى حدود 6 يونيو 2021، منوهة إلى أنه «سيتم بالتوازي مع تسجيل تحسن في الوضع الصحي تخفيف الإجراءات الخاصة بالوضع الوبائي».