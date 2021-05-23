ملك الأردن يدعو إلى ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 10:13 مساء
عاهل الأردن الملك عبد الله. (الإنترنت)

 أكد عاهل الأردن الملك عبد الله، الأحد، أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة، وقال إنه لا بديل عن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال الديوان الملكي إن الملك عبد الله دعا إلى «تكثيف الجهود عربيا ودوليا لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة»، بحسب «رويترز».

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وقادت مصر جهودا إقليمية للتوصل إلى الهدنة التي أوقفت 11 يوما من القتال. وأسفر القصف الجوي على قطاع غزة عن مقتل 248 فلسطينيا، بينما تسببت صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية من القطاع في مقتل 13 شخصا في إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبد الله قال إن «الأردن يضع كل إمكاناته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية». وأضافت أنه قال أيضا «لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل» وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

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