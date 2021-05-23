وزير الخارجية المصري يزور الأردن لبحث تعزيز وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 06:29 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية: الإنترنت).

 ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير سامح شكري سيزور عمان يوم الأحد لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن شكري سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله وبنظيره الأردني أيمن الصفدي،.

وبحسب البيان «ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية».

وسيبحث شكري «سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
بعد فضيحة «خداعه».. صحفي «بي بي سي» يعتذر من نجلي الأميرة ديانا
ثقافة وفن
الثيران في فنزويلا تحرث الأرض الزراعية لهذا السبب
منوعات
الحمص للتخلص من التجاعيد
أناقة وجمال
أطفال في غزة يروون لحظات الرعب: «خائفون من الموت»
عربى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
عربى
طالبان تحاصر سد «كجكي» والأفغان يدفعون الدم ثمنا للكهرباء
دولى
دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد المتحور الهندي
دولى
المشري يتحدث عن سياسات «خاطئة» لـ«المركزي» منذ 2014
ليبيا
5 إنجازات فريدة وأرقام مذهلة في تتويج أتلتيكو مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
فيديو: الجيش الياباني يختبر قوته النارية في تدريبات سنوية
دولى
رحيل أحد رواد المحاماة في ليبيا عبدالله بانون
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثيقة سرية تكشف: لماذا خططت أميركا لضرب الصين بالسلاح النووي العام 1958؟