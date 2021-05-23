وزير الخارجية المصري يزور الأردن لبحث تعزيز وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية: الإنترنت).

ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير سامح شكري سيزور عمان يوم الأحد لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن شكري سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله وبنظيره الأردني أيمن الصفدي،.

وبحسب البيان «ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية».

وسيبحث شكري «سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».