مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 01:43 مساء
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. (الإنترنت)

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

ودعت جماعات «الهيكل» أنصارها إلى «زيارة» للمسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف، الأحد. وقال الناطق باسم «منظمات المعبد» أساف فريد: «يوم الأحد صباحا في تمام الساعة 7:00 سنعرف ما إذا كنا قد خسرنا الحرب، أم لا»، وفقا لقناة «CNN» الأميركية.

وقام عشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي ووحدة التدخل السريع باقتحام ساحات المسجد الأقصى وعمدوا على إبعاد الفلسطينيين عن ساحة المصلى القبلي ومسار اقتحامات المستوطنين، فيما اعتدى عناصر من الشرطة على حراس المسجد الأقصى.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق ساحات الحرم أمام اقتحامات المستوطنين عقب الحرب على غزة وما رافقها من احتجاجات في الشارع العربي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا نشطاء مقدسيون إلى الرباط في المسجد الأقصى، اليوم الأحد، وعدم تركه وحيدا في وجه اقتحامات متوقعة لمستوطنين.

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