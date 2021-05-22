القوات المصرية المشاركة فى مناورات «حماة النيل» تصل السودان

لحظة وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك «حماة النيل». (الإنترنت)

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى السودان للمشاركة فى التدريب المشترك «حماة النيل» والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية على صفحته بالفيسبوك إن التدريب «يهدف إلى تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يأتي استمرارا لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1 ، نسور النيل -2)».

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وأشار الناطق إلى أن مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية اللواء ركن مالك الطيب بالقوات المصرية رحب المشاركة، وأشاد بما «تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدا أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين».

القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك «حماة النيل» تصل السودان. (الإنترنت)

القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك «حماة النيل» تصل السودان. (الإنترنت)