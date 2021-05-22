الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها الرئيس أو أي فريق سياسي في لبنان

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري. (الإنترنت)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، السبت، إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون.

وأضاف خلال جلسة برلمانية: «لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم»، بحسب «رويترز».

وأعلن الحريري في وقت سابق عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا.

وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون)، بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصر الحريري وأطراف أخرى، بينهم حليف حزب الله أيضا رئيس البرلمان نبيه بري، على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.