فرانس برس: وقف إطلاق النار صامد وجهود دبلوماسية لمساعدة قطاع غزة

سيدتان فلسطينيتان في منزلهما الذي دمره قصف إسرائيلي في بيت حانون شمال غزة. 21 مايو 2021 . (أ ف ب)

ما زالت الهدنة صامدة، صباح السبت، بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وغزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تنتظم المساعدات الإنسانية الطارئة والمناقشات الدبلوماسية الأولى حول إعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي دمره 11 يوما من النزاع، وفقا لوكالة «فرانس برس».

انتهز السكان فرصة توقف عمليات القصف للخروج، الجمعة، من أجل التزود بالوقود وتفقد الأضرار التي لحقت بغزة؛ حيث دمر عدد كبير من المنازل وسويت مبانٍ بأكملها بالأرض جراء الضربات الإسرائيلية، وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأنقاض بعدما انتشلوا، الجمعة، جثث خمسة قتلى وعشرة ناجين من حطام أنفاق تحت الأرض قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى التصعيد بين جيش الاحلال الإسرائيلي وحماس في رابع نزاع منذ 2008، إلى مقتل 248 فلسطينيا بما في ذلك 66 طفلا ومقاتلون، حسب السلطات في غزة، من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن رشقات الصواريخ التي أطلقت من غزة أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تماما، أعلن كل من الطرفين انتصاره، وأكد أنه حقق أهدافه من الحرب.

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية بـ«الانتصار الاستراتيجي على الكيان الصهيوني»، وقال إنه «وجه ضربة قاسية ومؤلمة ستترك آثارا عميقة على الكيان».

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «حققنا أهدافنا من العملية»، مؤكدا أنه «نجاح استثنائي»، وأضاف أن «أكثر من مئتي إرهابي بينهم 25 من الكوادر»، قتلوا خلال الهجوم على القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007، ويعيش فيه نحو مليوني فلسطيني، لكن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الطرفان، مساء الخميس، يبقى هشا.

وقال وزير الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إن «أعداءنا لا يملكون حصانة» بينما قال الناطق باسم الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، في مؤتمر صحفي: «رسالتنا للعدو واضحة: إن عدتم عدنا».

وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن وفدين مصريين وصلا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وغزة؛ لمراقبة احترام وقف إطلاق النار، وبينما تمكنت قوافل من المساعدات الإنسانية الطارئة من دخول غزة، الجمعة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه تلقى اتصالا من نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي تباحثا خلاله الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة.

ويشكل موضوع إعادة الإعمار في القطاع الذي تحكمه حركة «حماس» تعتبرها دولة الاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «منظمة إرهابية محورا في الجهود الدبلوماسية لواشنطن».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة، إنه يعتزم تأمين مساعدة مالية «كبيرة» بالتعاون مع الأسرة الدولية لـ«إعادة إعمار غزة، لكن من دون إعطاء حماس الفرصة لإعادة بناء نظام أسلحتها». كما أطلق مجددا الحل الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية أو حل الدولتين.

وأكد بايدن أنه «الحل الوحيد الممكن»، بينما يتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية معلقة منذ 2014 ، وتتعثر أساسا حول العديد من القضايا؛ من بينها وضع القدس الشرقية والاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، وفي مؤشر إلى الوضع الهش بين الجانبين، اندلعت صدامات جديدة الجمعة بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، وكانت اشتباكات مماثلة قبل أسبوعين أدت إلى اندلاع العنف بين الجيش الإسرائيلي وحماس الذي كان الأعنف منذ 2014.