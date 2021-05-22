بايدن: حل الدولتين هو «الرد الوحيد» للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

الرئيس الأميركي جو بايدن، يلقي كلمة في البيت الأبيض، 22 أبريل 2021. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حلّ الدولتين هو «الردّ الوحيد» الممكن للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وذكر بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن «نحن ما زلنا بحاجة إلى حلّ الدولتين، هذا هو الردّ الوحيد»، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في «إعادة إعمار غزة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعقد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن تبرز تركيزه الاستراتيجي على آسيا، مع التقليل من فرص احراز تقدم سريع بشان التحديات التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية.