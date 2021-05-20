مصادر دبلوماسية: مصر تراقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية الخميس أن القاهرة سترسل وفدين لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إثر 11 يوما من التصعيد الدامي.

وقالت المصادر لوكالة «فرانس برس» إن الوفدين المصريين سيتوجهان إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية «لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الوضع»، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار «المتبادل والمتزامن جاء برعاية مصرية».

وفي وقت سابق، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسؤولين الأمنيينبقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار».

وأكد مسؤولون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي لوكالة «فرانس برس» الموافقة على التهدئة التي «ستدخل حيز التنفيذ الساعة الثانية صباح الجمعة (11,00 ت غ)».

وفي وقت سابق، اشاد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجهود المصرية في التوصل الي وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.