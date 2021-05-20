مصادر دبلوماسية: مصر تراقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 10:49 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية الخميس أن القاهرة سترسل وفدين لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إثر 11 يوما من التصعيد الدامي.

وقالت المصادر لوكالة «فرانس برس» إن الوفدين المصريين سيتوجهان إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية «لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الوضع»، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار «المتبادل والمتزامن جاء برعاية مصرية».

وفي وقت سابق، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسؤولين الأمنيينبقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار».

وأكد مسؤولون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي لوكالة «فرانس برس» الموافقة على التهدئة التي «ستدخل حيز التنفيذ الساعة الثانية صباح الجمعة (11,00 ت غ)».

وفي وقت سابق، اشاد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجهود المصرية في التوصل الي وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد إدانته بالفساد.. ساركوزي أمام المحكمة مجددا في قضية الإنفاق لحملته ...
دولى
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 20 مايو 2021)
ليبيا
فياغرا في مياه الصرف الصحي
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه على حساب أتالانتا
رياضة عالمية
السعودية تستثمر مليار دولار في أفريقيا لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»
اقتصاد
القضاء الأميركي يضيق الخناق على ترامب.. تحقيق جنائي يستهدف منظمته
دولى
انعطاف أميركي لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا
ليبيا
5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طبيب يكشف أفضل وضعية للجلوس في المكتب