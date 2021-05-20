إسرائيل وحماس توافقان على وقف لإطلاق النار

صواريخ تنطلق من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل في 11 مايو 2021. (أرشيفية: فرانس برس)

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار بعد تصعيد عسكري دام استمر أحد عشر يوما.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسؤولين الأمنيين بقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار».

وأكد مسؤولون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي لوكالة «فرانس برس» الموافقة على التهدئة التي «ستدخل حيز التنفيذ الساعة الثانية صباح الجمعة (11,00 ت غ)».

وفي وقت سابق، اشاد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجهود المصرية في التوصل الي وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيان البيت الأبيض، الخميس، ان الزعيمان ناقشا الجهود المبذولة للتوقف الي وقف لإطلاق النار بما ينهي الاعمال العدائية الحالية في إسرائيل وغزة، واتفق الجانبان على البقاء على اتصال مستمرة لتحقيق هذه الغاية.