السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: «كيف يتم الاعتراف لقوة الاحتلال بحقها في الدفاع عن نفسها؟»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 09:33 مساء
مجلس الأمن في جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. (أرشيفية: أ ف ب)


تساءل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني «كيف يتم الاعتراف لقوة الاحتلال بحقها في الدفاع عن نفسها ويحرم الشعب تحت الاحتلال من هذا الحق؟ كيف يتسابق البعض لاصدار بيانات الادانة إذا قتل اسرائيلي واحد ويبقى صامتا على إبادة عائلات فلسطينية بأكملها؟».

وفي رد على مزاعم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد اردتابع المالكي، توجه المالكي إلى المجتمع الدولي قائلا «أوقفوا المجزرة!»، وطالب بـ«انهاء الاحتلال» وحثّ الدول على أن «تحارب المستوطنات».

وزعم الدبلوماسي الإسرائيلي الذي غادر قاعة الجلسة بعيد بدء كلمة المالكي، إنه «في نقاش اليوم، لا نرى دفاعا عن الأهداف الموضوعة للأمم المتحدة، بل نرى عدم مبالاة بوثيقة حماس السياسية التي، مثل النازيين، متورطة في إبادة الشعب اليهودي»، وشدد اردان على أن «هذا النقاش يتسم بالخداع والأكاذيب لأن حماس تستهدف المدنيين وإسرائيل تستهدف الإرهابيين».

وادعى السفير الإسرائيلي قائلا «حماس منظمة إرهابية جهادية أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ على مدن إسرائيلية في الأيام الـ11 الماضية».

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