غوتيريس: استمرار إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين غير مقبول

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، إن استمرار إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين «غير مقبول»، مضيفا أن «الاشتباكات يجب أن تنتهي على الفور».

وقال: «لقد صدمت بشدة لاستمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة»، والذي أسفر عن مقتل 230 فلسطينيا، من بينهم 65 طفلا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «استمرار إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل حماس وجماعات مسلحة أخرى على تجمعات سكانية في إسرائيل (...) غير مقبول أيضا»، وقد خلف 12 قتيلًا بينهم طفل.