وزير الخارجية الألماني يدعو الجيش الإسرائيلي و«حماس» إلى وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 11:22 صباحا
وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، (أرشيفية: آكي)

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس، الجيش الإسرائيلي وحركة حماس إلى وقف إطلاق النار.

لكنه جدد إعلان دولته تضامنها مع دولة الاحتلال فيما سماه بـ«حق دفاعها عن نفسها»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مشترك في تل أبيب مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال ماس: إن لدى تل أبيب «الحق في الدفاع عن نفسها في وجه هذا الهجوم الكبير وغير المقبول» من قبل الفصائل الفلسطينية.

تأتي تلك التصريحات بينما ارتقى أكثر من 225 شهيدا جراء الغارات التي تشنها الطائرات الإسرائيلية بصفة مستمرة على القطاع، بينما سقط عدد آخر من الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، خلال المواجهات التي اندلعت الأيام الماضية.

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