بايدن لنتانياهو: ننتظر «تراجعا لأعمال العنف اليوم» تمهيدا لوقف إطلاق النار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع سلسلة أوامر تنفيذية، 20 يناير 2021، (ا ف ب)

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه ينتظر الأربعاء «تراجعا كبيرا» لأعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي لنتانياهو إنه يتوقع «تراجعا كبيرا للتصعيد اليوم (الأربعاء) تمهيدا لوقف لإطلاق النار». وجاءت التصريحات بعد اتصال قال البيت الأبيض إنه الرابع بين الرجلين منذ اندلاع الأزمة.



بعد ليلة تاسعة من العنف، تصاعدت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة الأربعاء، وقالت إسرائيل إنها تنتظر «اللحظة المناسبة» لانهاء قصفها للقطاع الفلسطيني.

ويقول البيت الأبيض إنه يبذل جهودا دبلوماسية «هادئة» منذ بدء جولة العنف الجديدة، لكن العديد من الأصوات داخل الحزب الديمقراطي تدعو الرئيس إلى أن يكون أكثر صرامة تجاه نتانياهو.



وقتل ما لا يقل عن 219 شخصا بينهم 63 طفلا في غارات إسرائيلية على غزة، بحسب وزارة الصحة المحلية، فيما أسفر إطلاق صواريخ من القطاع عن مقتل 12 شخصا، وفقا لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.