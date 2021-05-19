إطلاق أربعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان خلال دورية قرب الحدود مع إسرائيل، 26 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أُطلقت أربعة صواريخ، عصر الأربعاء، من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة «فرانس برس»، في حادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من أسبوع.

وقال المصدر، إن إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها.

ويوم الإثنين، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الإثنين، مناطق بجنوب لبنان بالمدفعية، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من المنطقة استهدفت شمال إسرائيل، بحسب «فرانس برس».

وقال جيش الاحتلال، إنه «رصد إطلاق ست قذائف من داخل لبنان»، لكنها «لم تطل الأراضي الإسرائيلية»، مضيفا: «ردا على ذلك، قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران».