نتانياهو: «سحق» حماس إذا لم تنجح في «ردعها»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 03:12 مساء
رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن حملة القصف الجوي على قطاع غزة تهدف الى «سحق حماس» إذا لم تنجح في «ردعها».

وقال، وفق وكالة «فرانس برس»: «هناك طريقتان فقط يمكن التعامل بهما معهم (حماس): إما أن تسحقهم، وهذا دائمًا احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي». وأضاف أمام مجموعة سفراء أجانب في تل أبيب «لكن يجب أن أقول أننا لا نستبعد أي احتمال».

بدوره، قال مصدر عسكري إسرائيلي الأربعاء إن الدولة العبرية تجري تقييما للتأكد مما إذا كانت شروط «وقف إطلاق النار» مستوفاة رغم أنها تستعد «لأيام أخرى» من القتال بعد أسبوع من التصعيد مع الفصائل المسلحة في غزة.

وقال المصدر لصحفيين «نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار»، ولكن «نستعد لأيام أخرى». وأضاف المصدر «نحن نقيم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية ..والسؤال هل ستفهم حماس الرسالة» التي تقول أن قصفها الصاروخي لإسرائيل لا يمكن أن يتكرر.

 

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