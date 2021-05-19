وزير الخارجية اللبناني يطلب إعفاءه من منصبه بعد أزمته مع الخليج

وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبة، (أرشيفية: رويترز)

طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة من الرئيس ميشال عون إعفاءه من مهام منصبه، اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت تصريحات أدلى بها، خلال مقابلة تليفزيونية في توتر العلاقات مع دول الخليج العربي.

وقال وهبة: «في ضوء التطورات الأخيرة، والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التليفزيونية، وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تقدمت إلى الرئيس بطلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية»، حسب بيان الرئاسة اللبنانية، نقلته وكالة «رويترز».

ويوم الإثنين الماضي، ألمح وهبة، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الدول الخليجية دعمت صعود تنظيم داعش إلى جانب تصريحات أخرى.

واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان، وقدمت شكاوى رسمية، كما تضامنت معها مصر التي استدعت بدورها السفير اللبناني لديها للسؤال عن تلك الواقعة.