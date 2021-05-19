من هو الضيف الذي«دوخ» إسرائيل وفشلت في اغتياله عدة مرات؟

قائد كتائب القسام الفلسطينية محمد الضيف ( أرشيفية: إنترنت)

من هذا الضيف الذى «دوخ إسرائيل، ونجا من محاولتي اغتيال قام بها جيش الاحتلال خلال 9 أيام، بالاضافة إلى محاولة ثالتة قبلهما، والبعض يقول إنها خمس محاولات فاشلة»؟

فقد نفذ الجيش الاسرائيلي عمليتين لاغتيال قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، لكنه فشل كما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في اصياد الضيف.

الصحيفة أكدت أن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية محمد الضيف، لكنه لم ينجح في الوصول إليه، وتمكن قائد كتائب القسام من النجاة.

ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية أي معلومات عن محاولات اغتيال الضيف إلا مساء الثلاثاء 18 مايو الجاري، دون أن تذكر تفاصيل تلك الضربات أو كيفية نجاة قائد القسام منها.

وأكدت تقارير إخبارية إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وضع قادة حركة حماس على قائمة الاغتيالات خلال الأيام المقبلة.

الاسم الحقيقي

اسمه الحقيقي محمد دياب إبراهيم المصري، وشهرته محمد الضيف، وقد بدأ نشاطه فنانا مسرحيا وساهم في تأسيس أول فرقة فنية إسلامية بفلسطين اسمها «العائدون»، أما الآن فهو يشغل منصب القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس..وفيما يلقبه الفلسطينيون بالقائد البطل، يلقبه الإسرائيليون برأس الأفعى، وتعتبره إسرائيل المطلوب رقم واحد.

لقب رأس الأفعى لم يأت من فراغ، فقد تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، منذ بداية تشكيل الجهاز العسكري لحماس نهاية ثمانينيات القرن العشرين من تصفية واعتقال غالبية قادة حماس العسكريين، ولكن الضيف ظل بعيدا عن قبضة الأجهزة الإسرائيلية وقذائفها الموجهة.

2700 عملية اغتيال

واعتمدت الدولة العبرية منذ نشأتها على أراضي فلسطين العربية المحتلة، على سياسة الاغتيالات لتنفيذ أهدافها، ويرصد، مؤلف كتاب «أقتل أولا: التاريخ السري للإغتيالات المستهدفة في إسرائيل» الباحث والصحفي الاسرائيلي رونين برغمان، نجاح أكثر من 2700 عملية اغتيال في تاريخ إسرائيل الحديث منذ 70 عاما.

برغمان يصف كتابه الصادر في العام 2018 بأن وقائع «سلسلة طويلة من النجاحات التكتيكية المذهلة، وأيضا من الفشل الإستراتيجي الكارثي».