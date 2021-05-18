مساعي دبلوماسية مكثفة لوقف القصف الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 08:52 صباحا
نيران مشتعلة جراء قصف إسرائيلي سابق على المناطق السكنية في غزة، (الإنترنت)

تكثف الأسرة الدولية الثلاثاء حملة المساعي الدبلوماسية لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بدون أن تلوح بوادر تهدئة بعد أسبوع من التصعيد الدامي.

ومنذ بدء هذه الحلقة الجديدة من العنف في قطاع غزة في العاشر من مايو الجاري، قُتل 212 فلسطينيا، بينهم طبيبان وما لا يقلّ عن 61 طفلاً، إضافة إلى أكثر من 1400 جريح، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وزارة الصحّة الفلسطينيّة.

أمّا في الجانب الإسرائيليّ، فقُتل 10 أشخاص، وأصيب 295 في إطلاق صواريخ من غزّة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الثلاثاء هو الرابع، بينما لا تزال الولايات المتحدة ترفض المصادقة على بيان حول النزاع يدعو إلى «وقف أعمال العنف».

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن المتهم داخل أوساطه بالافتقار إلى الحزم حيال إسرائيل، عن تأييده لوقف إطلاق نار خلال مكالمة هاتفية جديدة أجراها الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

استمرار الغارات على غزة
وتواصلت غارات سلاح الجو الإسرائيلي ليلا على قطاع غزة، وبعيد منتصف الليل ألقت المقاتلات عدة صواريخ على مبان في مدينة غزة متسببة بانفجارات.

وشن الطيران الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين عشرات الغارات على قطاع غزة، ما الحق أضرارا بصورة خاصة بعيادة هي الوحيدة التي تجري فحوص كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومكاتب الهلال الأحمر القطري ومباني وزارة الصحّة في قطاع غزّة الفقير والمحاصر منذ نحو 15 عاما.

وهدّدت حركة حماس بشنّ ضربات على تلّ أبيب إذا لم يتوقّف قصف المناطق السكنيّة في القطاع، فيما سقطت عشرات الصواريخ التي أطلقتها الفصائل على جنوب الأراضي المحتلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس
ليبيا
للمرة الثالثة.. واشنطن ترفض في الأمم المتحدة مسودة بيان حول النزاع في فلسطين
دولى
«واشنطن بوست»: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 735 ...
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
مصائب برشلونة لا تتوقف ويوجه ضربة إلى منتخب ألمانيا
رياضة عالمية
صحيفة تكشف سر استقالة بيل غيتس من «مايكروسوفت»
علوم وتكنولوجيا
ضباط من القوات البحرية يشاركون في مناورات تضم 12 دولة و«أفريكوم»
ليبيا
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد ...
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفنان التشكيلي محمود الحاسي