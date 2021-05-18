مساعي دبلوماسية مكثفة لوقف القصف الإسرائيلي على غزة

نيران مشتعلة جراء قصف إسرائيلي سابق على المناطق السكنية في غزة، (الإنترنت)

تكثف الأسرة الدولية الثلاثاء حملة المساعي الدبلوماسية لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بدون أن تلوح بوادر تهدئة بعد أسبوع من التصعيد الدامي.

ومنذ بدء هذه الحلقة الجديدة من العنف في قطاع غزة في العاشر من مايو الجاري، قُتل 212 فلسطينيا، بينهم طبيبان وما لا يقلّ عن 61 طفلاً، إضافة إلى أكثر من 1400 جريح، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وزارة الصحّة الفلسطينيّة.

أمّا في الجانب الإسرائيليّ، فقُتل 10 أشخاص، وأصيب 295 في إطلاق صواريخ من غزّة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الثلاثاء هو الرابع، بينما لا تزال الولايات المتحدة ترفض المصادقة على بيان حول النزاع يدعو إلى «وقف أعمال العنف».

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن المتهم داخل أوساطه بالافتقار إلى الحزم حيال إسرائيل، عن تأييده لوقف إطلاق نار خلال مكالمة هاتفية جديدة أجراها الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

استمرار الغارات على غزة

وتواصلت غارات سلاح الجو الإسرائيلي ليلا على قطاع غزة، وبعيد منتصف الليل ألقت المقاتلات عدة صواريخ على مبان في مدينة غزة متسببة بانفجارات.

وشن الطيران الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين عشرات الغارات على قطاع غزة، ما الحق أضرارا بصورة خاصة بعيادة هي الوحيدة التي تجري فحوص كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومكاتب الهلال الأحمر القطري ومباني وزارة الصحّة في قطاع غزّة الفقير والمحاصر منذ نحو 15 عاما.

وهدّدت حركة حماس بشنّ ضربات على تلّ أبيب إذا لم يتوقّف قصف المناطق السكنيّة في القطاع، فيما سقطت عشرات الصواريخ التي أطلقتها الفصائل على جنوب الأراضي المحتلة.