قصف إسرائيلي في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 12:18 صباحا

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الاثنين، مناطق بجنوب لبنان بالمدفعية وذلك ردا على إطلاق صواريخ من المنطقة استهدفت شمال إسرائيل، بحسب «فرانس برس».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه «رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان» لكنها «لم تطل الأراضي الإسرائيلية»، مضيفا «ردا على ذلك، قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران».

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة «فرانس برس» إن ثلاثة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل مساء الإثنين، مضيفا أن ذلك دفع الجانب الإسرائيلي إلى رد.

وأوضح المصدر أن «ثلاثة صواريخ من نوع غراد أطلِقت من منطقة مزارع شبعا» قرب الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية فتحت نيرانها إثر ذلك باتجاه لبنان.

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