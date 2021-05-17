بعد أكثر من عام.. السعودية تسمح لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح بالسفر

مسافرون في مطار الملك خالد الدولي. (الإنترنت)

مع رفع حظر سفر أمام السعوديين دون إذن مسبق من السلطات، ساد جو من الإثارة لكن لم يصل الأمر إلى حد الزحام صباح الإثنين في المطار الدولي بالرياض.

وللمرة الأولى منذ مارس 2020 سيسمح بسفر المواطنين السعوديين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 قبل فترة لا تقل عن أسبوعين من موعد السفر ومن أُصيبوا بالفيروس وتعافوا خلال الأشهر الستة الأخيرة، ومن هم دون الثامنة عشرة، وفق «رويترز».

فرحة المسافرين

قال بندر النواش المسافر الذي كان ينتظر بصالة السفر في مطار الملك خالد الدولي «شعور رائع. الحمد لله. فرحنا، خاصة بعد الفترة الصعبة التي عانينا منها نحن والعالم أجمع».

وقال مواطن آخر يدعى فيصل التميمي، إنه توقع أعدادا كبيرة من المسافرين في المطار لكنه لم يجد إلا عددا قليلا صباح اليوم الإثنين بعد سريان القرار الجديد في الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.

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وأضاف التميمي أنه يعتقد أن الناس قلقة من سلالات كورونا مثل السلالة الهندية والتطورات الجديدة في بعض البلدان. ولا يزال هناك 13 دولة تحظر السلطات سفر السعوديين إليها دون إذن مسبق سواء عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة بسبب مخاطر كوفيد-19.

11.5 مليون جرعة من اللقاح

وأعلنت السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، رصد 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 433094 مصابا، توفي منهم 7162 شخصا. وقالت السلطات الأحد إنه تم استخدام 11.5 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن.

وقال مسافر آخر في المطار يدعى جابر المهدي: «الحمد لله.. اليوم نقدر نسافر سواء للسياحة أو العمل. وبإذن الله ستنتهي هذه الجائحة وسيتمكن الجميع من السفر».