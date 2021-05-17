كندا: صدامات بين مؤيدين للفلسطينيين ومناصرين لدولة الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 11:10 صباحا
تظاهرة تضامناً مع الفلسطينيين بمدينة تورونتو الكندية. 15 مايو 2021.(أ ف ب)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأعمال العنف والألفاظ المعادية للسامية وتلك المعادية للإسلام التي أطلقت خلال تظاهرات جرت في نهاية الأسبوع في عدد من مدن البلاد، ولا سيما في تورونتو؛ حيث اندلعت صدامات بين متظاهرين مناصرين للفلسطينيين وآخرين متضامنين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وإذ أكد ترودو «الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير في كندا»، شدد في تغريدة على «تويتر» على أنه ليس بتاتا في وارد التسامح مع «معاداة السامية أو معاداة الإسلام أو الكراهية»، وأدان رئيس الوزراء بـ«شدة الأقوال المهينة والعنف الذي شهدناه خلال تظاهرات» جرت في عدد من مدن البلاد في نهاية الأسبوع.

وأتت تغريدة ترودو بعد أن استخدمت الشرطة في تورونتو الأحد الغاز المسيل للدموع إثر صدامات دارت بين متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين وآخرين مناصرين لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث تجمع مئات المتظاهرين في ساحة بوسط مونتريال رافعين الأعلام الإسرائيلية للتعبير عن تضامنهم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن التظاهرة التي بدأت بهدوء تعكرت أجواؤها بوصول متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، ما أجج التوتر بين المجموعتين ودفع شرطة مدينة مونتريال إلى إعلان أن التظاهرة «غير قانونية».

وتدخلت فرق من شرطة مكافحة الشغب، وأطلقت الغاز المسيل للدموع للفصل بين متظاهري المجموعتين وتفريقهم، وفق مراسل وكالة «فرانس برس»، وعلى مدى ساعات تعقبت الشرطة أعدادا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين تفرقوا ثم عادوا إلى التجمع في وسط المدينة في شوارع تضم أسواقا مزدحمة بالمارة، وكان آلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تجمعوا السبت في الموقع نفسه للتنديد بالقمع الإسرائيلي وبـ«جرائم حرب» ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وفق المتظاهرين.

والسبت نظمت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدن كندية عدة، بينها تورونتو وأوتاوا وفانكوفر، وقتل 42 فلسطينيا بضربات إسرائيلية، الأحد، في يوم هو الأكثر دموية خلال أسبوع شهد تصعيدا غير مسبوق للعنف، وعقد مجلس الأمن الدولي في غضون أسبوع ثلاثة اجتماعات؛ لبحث النزاع «الإسرائيلي-الفلسطيني» لم تحقق أي تقدم.

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