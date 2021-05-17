عشرات الغارات الإسرائيلية على غزة مجددا ونحو 200 وفاة في أسبوع

غارة إسرائيلية على قطاع غزة، 17 مايو 2021. (أ.ف.ب)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية الكثيفة على قطاع غزة بعد أسبوع دامٍ سقط فيه نحو 200 وفاة في المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف التصعيد.

فليل الأحد الإثنين أغار طيران الاحتلال عشرات المرات على قطاع غزة من حيث أطلقت فصائل مسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل. وتسببت هذه الغارات بانقطاع التيار الكهربائي على ما أفاد أحد صحفيي وكالة «فرانس برس». ولحقت أضرار بمئات المباني على ما ذكرت السلطات المحلية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا على الفور.

وتحدث جيش الاحتلال، في بيان الإثنين، عن استهداف تسعة منازل عائدة لقادة كبار في حركة حماس، وتستخدم «لتخزين الأسلحة». وقالت منى كازات من سكان غزة: «شعرت بأني أموت. على نتانياهو أن يدرك أننا مدنيون ولسنا عسكريين».

وأتت الغارات الإسرائيلية الجديدة في وقت سجلت في قطاع غزة، الأحد، أعلى حصيلة يومية منذ بدء جولة العنف الجديدة مع سقوط 42 قتيلا فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن ثمانية أطفال وطبيبين، على ما ذكرت وزارة الصحة في غزة. ومنذ العاشر من مايو قتل 197 فلسطينيا بينهم ما لا يقل عن 58 طفلا، وجرح أكثر من 1200. أما في الجانب الإسرائيلي فقتل عشرة أشخاص، من بينهم طفل وأصيب 294 في إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرييس: «يجب أن يتوقف القتال. يجب أن يتوقف فورا». وأضاف أن التصعيد «يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها وإلى تعزيز التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة برمتها». وقال غوتيريش، الأحد: «قد تغرق المواجهات الإسرائيليين والفلسطينيين في دوامة عنف لها نتائج مدمرة».

اتصالات أميركية

وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، محادثات هاتفية مع نظرائه المصري والسعودي والقطري والفرنسي، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية التي تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن لإنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب ما أعلنت واشنطن. وقال الناطق باسم باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن، الذي غادر، الأحد، واشنطن في جولة أوروبية تتمحور حول منطقة القطب الشمالي، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، «الجهود الرامية لإعادة الهدوء إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة في ضوء الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين».

وأضاف البيان أن بلينكن أجرى محادثة أخرى مع نظيره المصري سامح شكري، كرر خلالها الوزير الأميركي مطالبته «جميع الأطراف بخفض التوترات ووضع حد للعنف». وشكر بلينكن نظيره المصري على «الجهود» التي تبذلها القاهرة «توصلا لإنهاء العنف».

كما أجرى الوزير الأميركي محادثة هاتفية مماثلة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. ووفقا للبيان فقد أجرى بلينكن محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان تطرقا خلالها إلى النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وفي محادثتهما ناقش الوزيران «قلقهما المشترك بشأن العنف المستمر في إسرائيل والضفة الغربية وغزة والتزامهما مع شركاء في المنطقة إعادة إرساء الهدوء».

نتانياهو: هدف مشروع

وأطلقت الفصائل المسلحة ومن بينها حماس والجهاد أكثر من 3100 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء جولة العنف الدامية هذه. وهي أعلى وتيرة إطلاق صواريخ تستهدف أراضي إسرائيل على ما أعلن جيش الاحتلال، الأحد، مشددا على أن الدرع الصاروخية «القبة الحديدية» اعترضت جزءا كبيرا منها. وفي كلمة الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: «حملتنا على المنظمات الإرهابية مستمرة بزخم كامل» مبررا الضربة التي دمرت برجا من 13 طابقا يضم مكاتب قناة الجزيرة القطرية ووكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء.

وأكد نتانياهو «كان هدفا مشروعا بالكامل» مشددا على أنه يستند إلى معلومات لأجهزة الاستخبارات. وأفاد الجيش بأنه تم قصف منزلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة يحيى السنوار وشقيقه محمد، رئيس الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في الحركة، باعتبارهما من ضمن البنية التحتية العسكرية لمنظمة حماس الإرهابية. وأكدت مصادر أمنية فلسطينية الغارة من دون معرفة مصير السنوار.

مواجهات الـ51 يومًا

وتعود الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس إلى صيف العام 2014، واستمرت 51 يوما، وألحقت دمارا كبيرا بقطاع غزة. وقتل خلالها 2251 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيليا غالبيتهم العظمى من الجنود. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرييس: «يجب أن يتوقف القتال. يجب أن يتوقف فورا». وأضاف أن التصعيد «يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها وإلى تعزيز التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة برمتها».

وتسجل داخل إسرائيل أعمال عنف غير مسبوقة خصوصا في مدن تسمى «مختلطة» يقيم فيها يهود وعرب إسرائيليون. وقال غوتيريس الأحد: «قد تغرق المواجهات الإسرائيليين والفلسطينيين في دوامة عنف لها نتائج مدمرة».