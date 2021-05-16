وزير الخارجية الفلسطيني يندد أمام مجلس الأمن بالعدوان الإسرائيلي على شعبه ومقدساته

ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بشدّة في اجتماع مجلس الأمن، اليوم الأحد، بالعدوان الإسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدساته، بحسب «فرانس برس».

وأضاف خلال اجتماع طارئ للمجلس عبر الفيديو «لا يريد البعض استخدام هذه الكلمات، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنهم يعرفون أنها الحقيقة».

وتابع أن «إسرائيل تواصل سياستها الاستعمارية بوحشية وبلا هوادة»، مطالبا مجلس الأمن الدولي بـ«التحرك لوقف هجوم» إسرائيل على الفلسطينيين.

وتساءل «كم من فلسطيني يجب أن يقتل قبل إصدار إدانة؟»، وذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة مرتين خلال أسبوع تبني بيان مشترك لأعضاء المجلس يدعو إلى إنهاء النزاع كانت قد اقترحته تونس والنروج والصين.

وشدّد المالكي على أن إسرائيل «سلطة استعمارية، وأي تقييم للوضع لا يأخذ في الاعتبار هذه الحقيقة الأساسية هو منحاز».