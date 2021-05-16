فتح معبر رفح بشكل استثنائي للسماح لسيارات الإسعاف بنقل المرضى والمصابين

معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين. (الإنترنت)

فتحت السلطات المصرية، اليوم الأحد، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل استثنائي للسماح لسيارات الإسعاف بنقل المرضى والمصابين ضحايا القصف الإسرائيلي وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بدء وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الجانب المصري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر بدء توافد أعداد منهم إلى الجانب المصري، مشيرة إلى وجود الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج، وهناك عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم.

وأشارت إلى افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، كما تم توفير جميع الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.