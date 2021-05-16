وزير خارجية فلسطين إلى نظرائه العرب: التطبيع مع إسرائيل «مشاركة في الجرائم»

وزير خارجية فلسطين رياض المالكي ( أرشيفية: إنترنت)

انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأحد «تسرع» بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدا أن هذا يعد مشاركة في الجرائم، في وقت يتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تصريحات المالكي، جاءت أمام اجتماع طارئ افتراضي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، دعت إليه السعودية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفق وكالة فرانس برس».

كانت أربع دول عربية؛ هي: الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بوساطة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المالكي: نظام استعماري عنصري

وقال المالكي أمام نظرائه إن «التطبيع والهرولة نحو هذا النظام العنصري الاستعماري الاسرائيلي من دون تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، هو دعم لنظام الفصل العنصري ومشاركة في جرائمه».

ورأى أن «هذا الاحتلال الاستعماري يجب مواجهته وتفكيكه وإنهاؤه وحظره ولن يفيده التطبيع المتسارع مؤخرا في كي وعي الشعوب وتغيير تقييمها وبوصلتها السليمة».

ووضع التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصا في القدس الشرقية المحتلة شركاء إسرائيل الجدد في المنطقة في وضع حرج.

واعتبر الفلسطينيون اتفاقات التطبيع خيانة خصوصا أنها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

السعودية تدعو إلى تحرك عاجل

من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الوزير السعودي أن المحافظة على القدس الشريف هي مسؤوليتنا جميعا.

وتحدثت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في الاجتماع، لكنها لم تتطرق إلى الانتقادات.

ودعت إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار.

القضية المركزية الأولى

واعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها خرق فاضح للقانون الدولي ودفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع.

وتابع أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الأولى والقدس ومقدساتها خط أحمر ولا سلام شاملا ولا أمن ولا استقرار من دون تحرر القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وسقط نحو 200 قتيل بينهم عشرة إسرائيليين، منذ اندلاع جولة العنف الجديدة، الإثنين، بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتتكثف المفاوضات الدبلوماسية في الكواليس سعيا لوضع حد للعنف.