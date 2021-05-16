غوتيريس «منزعج» من تدمير غارة إسرائيلية مبنى في غزة يضم مكاتب إعلامية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 01:11 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، «سخطه» لحصيلة القتلى المدنيين في غزة وأعرب عن «انزعاجه الشديد» لتدمير سلاح الجو الإسرائيلي مبنىً في القطاع الفلسطيني يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية.

وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن غوتيريس شعر «بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية اليوم بناية شاهقة في مدينة غزة كانت تضم مكاتب لعديد المنظمات الإعلامية الدولية.

وأضاف أن الأمين العام أبدى «سخطه» بسبب «تزايد أعداد الضحايا المدنيين، ولا سيما مقتل عشرة أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية».

وفجر السبت، قُتل عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة، هم امرأتان وأطفالهما الثمانية، جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ في غرب القطاع.

وأوضح البيان أن «الأمين العام يذكر كل الأطراف بأن أي استهداف أعمى لمنشآت مدنية وإعلامية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وينبغي تجنبه مهما كان الثمن».

وتسبب القصف الذي تشنه إسرائيل على غزة من الجو والبر والبحر منذ الإثنين، بمقتل 145 شخصا، بينهم 41 طفلا، وإصابة 1100 آخرين، وفقا لمسؤولين صحيين في القطاع، في أسوأ أعمال عنف تشهدها المنطقة منذ 2014.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما لا يقل عن 2300 صاروخ من القطاع على «إسرائيل»، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 إسرائيليا بجروح، وفقا للسلطات الإسرائيلية، علما بأن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت القسم الأكبر من هذه الصواريخ.

واندلعت دوامة العنف الجديدة بعد إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل "تضامنا" مع مئات الفلسطينيين الذين جرحوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ1967.

وجاءت هذه الصدامات بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود. ومن المقرّر أن يلتقي مسؤول الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في وزارة الخارجية الأميركية هادي عمرو، في القدس، الأحد، مسؤولين إسرائيليين قبل أن يتوجه إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع مسؤولين فلسطينيين. والأحد، أيضا سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول النزاع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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