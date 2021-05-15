بايدن يعرب لنتانياهو عن «قلقه البالغ» إزاء أعمال العنف الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 11:16 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن، يلقي كلمة في البيت الأبيض، 22 أبريل 2021. (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن «قلقه البالغ» إزاء «تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وغزة»، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وفي اليوم السادس من مواجهات عنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أوقعت عشرات القتلى والجرحى، قالت الرئاسة الأميركية في بيان، أن بايدن أعرب عن «دعمه القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها "حماس وغيرها من الفصائل».

كما أعرب الرئيس الأميركي عن «قلقه» إزاء أمن الصحفيين وسلامتهم بعدما دمرت طائرات إسرائيلية مبنى يضم مكاتب لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وغيرها من وسائل الإعلام وسوته أرضا، وفق البيان.

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