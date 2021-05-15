مقتل 10 فلسطينيين من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية على غزة

أحد أقرباء عائلة ابو حطب التي قتل عشرة من أفرادها في قصف اسرائيلي علي غزة، 15 مايو 2021 (فرانس برس)

قُتل عشرة فلسطينيين من عائلة واحدة جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت غزة صباح اليوم السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني.



الضحايا ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة أبو حطب، قتلوا نتيجة انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر طبية.

صواريخ أُطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، وفي المقابل طلقات النظام الإسرائيلي المضاد للصواريخ. (فرانس برس)