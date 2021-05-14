الجامعة العربية: نحشد تأييدا دوليا ضد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

قاعة الاجتماعات بجامعة الدول العربية، 3 مارس 2021، (الجامعة)

قالت جامعة الدول العربية إن مجالس السفراء العرب في العواصم الرئيسية تعمل على التحرك مع حكومات الدول المعتمدة لديها لحشد التأييد للموقف الفلسطيني حول الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وأهلها، بما فيها التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الحرم القدسي، وكذلك ما تقوم به من «ممارسات مفضوحة» للضغط على أهالي حي الشيخ جراح لترحيلهم عن المدينة.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم الجمعة، إن مكاتب وبعثات الجامعة في الخارج تعكف حاليا على متابعة تنفيذ التكليفات الواردة في القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري قبل يومين بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها.

ويوم 11 مايو الجاري، دعا قرار عن المجلس الوزاري الطارئ للجامعة إلى إطلاق تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي مكثف من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ومطالبا بتدخل المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم.

تحرك عربي في مجلس الأمن تقوده تونس

وأوضح المصدر أن بعثة الجامعة في نيويورك تتابع مع المجموعة العربية هناك عن كثب التحركات الجارية في مجلس الأمن الدولي؛ لتحميل إسرائيل مسؤولية اعتداءاتها، وبخاصة في ضوء التصعيد الخطير في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تونس، وهي العضو العربي في المجلس، تقود هذه التحركات، فيما يسعي البعض إلى إجهاضها «حماية لإسرائيل من التعرض لأي مساءلة أو انتقاد».

وأضاف المصدر أن التعاطف الدولي مع معاناة المقدسيين وما يتعرضون له من اعتداءات واستفزازات «غير مبررة»، يبدو واضحا في الأحداث الأخيرة، ويتعين البناء على ذلك من خلال حشد المزيد من التأييد الدولي؛ لكشف «فظائع الاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس أو في الأراضي المحتلة بوجه عام».

ونقل المصدر عن أبوالغيط تأكيده أن الأولوية الآن تتمثل في «وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل فوري، تجنبا لتصعيد متبادل قد تطال تبعاته المنطقة بأسرها».