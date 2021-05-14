مجلس الأمن يحدد موعد الاجتماع بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية

مجلس الأمن في جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. (أرشيفية: أ ف ب)

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا افتراضيا علنيا حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأحد الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش، على ما افاد دبلوماسيون الخميس.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن هذا الاجتماع الذي كان مقررا الجمعة، يُعقَد بطلب من تونس والنروج والصين. وقالت المصادر نفسها إن الولايات المتحدة التي عارضت عقد الاجتماع يوم الجمعة وأبدت انفتاحها على عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل، وافقت على تقديم موعده إلى يوم الأحد.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الخميس أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني «بداية الأسبوع المقبل».

وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن واشنطن عرقلت تنظيم هذا الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا في البداية الجمعة. وقال بلينكن للصحفيين «نفكر في بداية الأسبوع المقبل، وآمل أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج»

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينين بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى أكثر من 100 شهيد. وقالت الوزارة في بيان إنّ عدد القتلى ارتفع إلى «103 شهداء من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و580 اصابة بجراح مختلفة»، وفق وكالة «فرانس برس».