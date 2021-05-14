الاحتلال يشن قصفاً عنيفا ويتوغل في غزة

نيران مشتعلة جراء قصف إسرائيلي سابق على المناطق السكنية في غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل سلسلة من الغارات العنيفة وغير المسبوقة ضد أهداف في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، تزامنا مع بدء جيش الإحتلال توغله في القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان موجز إن «القوات الجوية والبرية الاسرائيلية تشن هجوما على قطاع غزة»، وأكد المتحدث باسم المؤسسة العسكرية جوناثان كونريكوس لوكالة «فرانس برس» توغل قوات إسرائيلية في القطاع المحاصر.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المدفعية والطيران والقطع البحرية الإسرائيلية تقصف حالياً بشكل متزامن وغير مسبوق أهدافاً غير معلومة، في المناطق الشرقية والغربية لمحافظة شمالي قطاع غزة.

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بينما انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعةٍ شمالي القطاع، إثر القصف الإسرائيلي الكثيف، كما تصاعدت ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة، فيما لم يتسن على الفور معرفة معلومات أخرى عن آثار تلك الغارات. فيما قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن العدو «ينفذ غارات استعراضية للتدمير ولن تؤثر في قدراتنا».

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية الوحشية والمتواصلة على قطاع غزة منذ الاثنين، إلى 103 شهداء و580 إصابة. وقالت الوزارة، في بيان، إن «عدد شهداء العدوان الإسرائيلي، منذ الإثنين، ارتفع إلى 103، من بينهم 27 طفلاً و11 امرأة». كما أشار البيان إلى أن عدد الإصابات ارتفع كذلك إلى 580 بجراح مختلفة.

في وقت سابق من الخميس، استهدفت المدفعية الإسرائيلية، بشكل كثيف، أراضي زراعية ومنازل للمواطنين في قرية أم النصر، ما تسبب بإصابة العشرات.