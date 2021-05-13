مصر تستقبل شحنة جديدة من لقاح «كورونا» الصيني

شحنة لقاح «كورونا» الصيني لدى وصولها القاهرة، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، استقبال مصر لشحنة جديدة من لقاح فيروس «كورونا» الصيني (سينوفارم).

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «وصول هذه الشحنة في إطار التعاون المثمر بين مصر والصين لحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس».

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد استقبال ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني بمطار القاهرة الدولي ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن لقاح «سينوفارم» حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التي تتسلمها مصر سيتم إتاحة تلقي اللقاح لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.