بلينكن: منفتحون على عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع في الشرق الأوسط مطلع الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الخميس أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني «بداية الأسبوع المقبل».

وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن واشنطن عرقلت تنظيم هذا الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا في البداية الجمعة. وقال بلينكن للصحفيين «نفكر في بداية الأسبوع المقبل، وآمل أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج»

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينين بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى أكثر من 100 شهيد. وقالت الوزارة في بيان إنّ عدد القتلى ارتفع إلى «103 شهداء من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و580 اصابة بجراح مختلفة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط مواجهة إسرائيل في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال مقاومة ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.