بلينكن: قلق عميق إزاء أعمال العنف في شوارع إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية: الإنترنت).

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قلق بلاده الخميس إزاء تصاعد العنف بين العرب واليهود داخل اسرائيل بالتزامن مع تبادل للقصف مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المسؤول للصحفيين إن واشنطن تشعر بـ«القلق العميق إزاء أعمال العنف في شوارع إسرائيل»، مضيفا أن اليهود والمسلمين الذين يحيون أعيادا هذا الأسبوع «يستحقون المشاركة في الاحتفالات دون خوف من العنف».

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين «نعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون قدرا متساويا من الحرية والأمن والكرامة والازدهار».

بلينكن الذي تحدث الأربعاء مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، جدّد دعوته لإنهاء الاضطرابات المتصاعدة. وأردف أن الولايات المتحدة تسعى إلى «إنهاء العنف الذي ما زال يودي بحياة أطفال ونساء ورجال أبرياء».وأضاف بخصوص الصواريخ التي تطلق من قطاع غزّة «لقد كنا واضحين للغاية في أن الهجمات الصاروخية يجب أن تتوقف».

ورغم استمرار التصعيد، قال متحدث باسم الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الجمعة لمناقشة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يلتئم في نهاية المطاف.

وعارضت الولايات المتحدة وخلال أول اجتماعين عبر الفيديو عقدا في جلستين مغلقتين، تبني إعلان مشترك يدعو إلى وقف التصعيد، معتبرة أنه «يأتي بنتائج عكسية» في هذه المرحلة، كما قال دبلوماسيون.