ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 100 شهيد

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل الخميس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينين بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى أكثر من 100 شهيد.



وقالت الوزارة في بيان إنّ عدد القتلى ارتفع إلى «103 شهداء من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و580 اصابة بجراح مختلفة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط مواجهة إسرائيل في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال مقاومة ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

ولا مؤشرات تهدئة في الأفق بعد رغم كل الدعوات الدولية الى خفض التوتر الأخطر من حرب العام 2014.

