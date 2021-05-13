ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 100 شهيد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 09:28 مساء
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل الخميس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينين بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى أكثر من 100 شهيد.

وقالت الوزارة في بيان إنّ عدد القتلى ارتفع إلى «103 شهداء من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و580 اصابة بجراح مختلفة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط مواجهة إسرائيل في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال مقاومة ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

ولا مؤشرات تهدئة في الأفق بعد رغم كل الدعوات الدولية الى خفض التوتر الأخطر من حرب العام 2014. 
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا ترسل طاقما لإنجاز أول فيلم في الفضاء
ثقافة وفن
لمسة وفاء - عبدالكبير الشين (الحلقة 29)
فيديو
للمرة الأولى.. تعيين امرأة على رأس أجهزة الاستخبارات الإيطالية
دولى
رسالة من المبعوث الأممي إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر
ليبيا
كاركاتير خيري - مرحبا بالعيد
كاريكاتير
جزيرة تسجل «رقما قياسيا عالميا» بعد تطعيم كل سكانها البالغين ضد «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
دي مايو يتحدث عن «مؤشرات غير مشجعة» في ليبيا رغم التطورات الإيجابية
ليبيا
«الشرطة القضائية»: إطلاق 78 من المتهمين بقضية الاعتداء على طرابلس هذه الليلة
ليبيا
ألمانيا تأمر «فيسبوك» بتعليق استخدام البيانات عبر «واتساب»
علوم وتكنولوجيا
مجموعة العمل الاقتصادية تدعو إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب ...
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بورتو تحتضن نهائي أبطال أوروبا بدلا من اسطنبول