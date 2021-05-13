مصدر عسكري لبناني: إطلاق ثلاثة صواريخ تجاه إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 09:25 مساء
آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان خلال دورية قرب الحدود مع إسرائيل، 26 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أُطلقت ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان ليل الخميس باتجاه اسرائيل، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة «فرانس برس»، فيما أكد مصدران مقربان من حزب الله أنه لا علاقة له بذلك. 

وذكر المصدر العسكري أنه جرى إطلاق الصواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما قال مصدران مقربان من حزب الله لفرانس برس إنه «لا علاقة للحزب بإطلاقها». من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصواريخ سقطت في البحر قبالة سواحل البلاد الشمالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط مواجهة إسرائيل في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال مقاومة ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية. 
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا ترسل طاقما لإنجاز أول فيلم في الفضاء
ثقافة وفن
لمسة وفاء - عبدالكبير الشين (الحلقة 29)
فيديو
للمرة الأولى.. تعيين امرأة على رأس أجهزة الاستخبارات الإيطالية
دولى
رسالة من المبعوث الأممي إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر
ليبيا
كاركاتير خيري - مرحبا بالعيد
كاريكاتير
جزيرة تسجل «رقما قياسيا عالميا» بعد تطعيم كل سكانها البالغين ضد «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
دي مايو يتحدث عن «مؤشرات غير مشجعة» في ليبيا رغم التطورات الإيجابية
ليبيا
«الشرطة القضائية»: إطلاق 78 من المتهمين بقضية الاعتداء على طرابلس هذه الليلة
ليبيا
ألمانيا تأمر «فيسبوك» بتعليق استخدام البيانات عبر «واتساب»
علوم وتكنولوجيا
مجموعة العمل الاقتصادية تدعو إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب ...
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بورتو تحتضن نهائي أبطال أوروبا بدلا من اسطنبول