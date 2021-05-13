مصدر عسكري لبناني: إطلاق ثلاثة صواريخ تجاه إسرائيل

آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان خلال دورية قرب الحدود مع إسرائيل، 26 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أُطلقت ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان ليل الخميس باتجاه اسرائيل، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة «فرانس برس»، فيما أكد مصدران مقربان من حزب الله أنه لا علاقة له بذلك.

وذكر المصدر العسكري أنه جرى إطلاق الصواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما قال مصدران مقربان من حزب الله لفرانس برس إنه «لا علاقة للحزب بإطلاقها». من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصواريخ سقطت في البحر قبالة سواحل البلاد الشمالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط مواجهة إسرائيل في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال مقاومة ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

