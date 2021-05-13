مجلس الأمن لن يعقد اجتماعا الجمعة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)

قال ناطق باسم الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الجمعة لمناقشة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يلتئم في نهاية المطاف. وأوضح: «لن يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن غدا»، في وقت أكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة عارضت ذلك، حسب وكالة «فرانس برس».

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط مواجهة إسرائيل في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال مقاومة ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية. ولا مؤشرات تهدئة في الأفق بعد رغم كل الدعوات الدولية الى خفض التوتر الأخطر من حرب العام 2014.

وارتفعت حصيلة الضحايا الى 87 شهيدا في غزة بينهم 18 طفلا، ونحو 530 جريحا. بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى. وبينما تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة شاهد صحفيون في وكالة «فرانس برس» دبابات ومدرعات تتجمع قرب الحاجز الحدودي الذي يفصل غزة عن الأراضي الإسرائيلية.