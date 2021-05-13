كاتب إسرائيلي: الأزمة الراهنة نتيجة تراكم الغضب والإحباط وتهدد «توازننا الهش»

جنود إسرائيليون يطلقون قذائف على قطاع غزة من مدينة سديروت في جنوب إسرائيل، 12 مايو 2021. (أ ف ب)

رأى كاتب إسرائيلي، أن الأزمة الراهنة هي «إحدى أسوأ الأزمات» التي تهدد التوازن الإسرائيلي «الهش»، وذلك خلال مقابلة مع جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، الخميس، حول الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع في الأيام الأخيرة بين «إسرائيل والفلسطينيين».

وقال ديفيد غروسمان: «عمري 67 سنة وقد مررت بعدة مواقف متطرفة، لكن هذا واحد من أسوأها»، وأضاف: «العمليات العسكرية التي شهدناها منذ العام 2006 وحتى اليوم بدأت كلها على عجل»، وذلك في مقتطفات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية من المقابلة.

وأردف: « إنها تراكم للتهديدات والغضب والإحباط: عند نقطة معينة تندلع ونجد أنفسنا فجأة في خضم عملية عسكرية أو حرب حقيقية، والتفسير منطقي»، لكن «لا يكفي التوقف عن التساؤل كيف أنه بعد كل هذه السنوات ما نزال أسرى هذه الحلقة المفرغة التي لا تجد مَخرجا».

والأربعاء، ارتفع عدد القتلى في اليوم الثالث من التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة إلى 72 قتيلا غالبيتهم من الفلسطينيين، مع إطلاق حركتي «حماس» و«الجهاد» دفعات جديدة من الصواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها.

وفشل مجلس الأمن في اجتماع ثان مخصص للتطورات في الشرق الأوسط، في الخروج ببيان أو قرار، لكن تونس والنروج والصين، دعت مساء الأربعاء، إلى عقد جلسة طارئة علنية، الجمعة للمجلس، حسب وكالة «فرانس برس».

الوضع حالي «خطير للغاية»

ورأى الكاتب الإسرائيلي إن «الوضع الحالي، الذي يواجه فيه المواطنون العرب الإسرائيليون والمواطنون اليهود الإسرائيليون بعضهم البعض، خطير للغاية»، وقال: «عندما نتحدث عن عرب إسرائيل، فإننا نتحدث عن خُمس السكان الإسرائيليين».

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وأوضح أن الأمر يتعلق بـ«أشخاص يتمتعون على الورق بجميع الحقوق، لكنهم في الواقع يرون أنفسهم محرومين من أشياء كثيرة: يكفي مجرد التفكير بالقانون الذي يعلن إسرائيل دولة اليهود والذي يجعل العرب مواطنين من الدرجة الثانية تقريبًا»، أو بـ«ميزانية الدولة التي لا تخصص أبدا لهذه المجتمعات أموال كافية لمكافحة الجريمة والعنف: ربما لأن من الملائم لكثيرين أن يعاني المجتمع العربي من هذه المشكلات».

وحسب الكاتب، فإن أحداث مثل المسيرة التي تحتفل بيوم القدس، حيث يرقص المشاركون حاملين أعلام «إسرائيل» داخل البلدة القديمة تبدو «كما لو أننا نفعل كل ما بوسعنا لاستفزاز الفلسطينيين وإظهار مدى قوتنا ومدى ضعفهم».

والإثنين الماضي أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإلغاء المسيرة في اللحظة الأخيرة، لكن غروسمان، قال إن «النار نشبت بالفعل وانتشر شررها»، لافتا إلى أن «حركة حماس اتخذتها ذريعة لتعلن نفسها حامية للقدس واضرام النار فيها».

«عنف يحطم فكرة التعايش»

ورأى أن ما يحدث حاليا «عنف رهيب (...) يحطم أي فكرة للتعايش، الخيط الرفيع الذي نشأ على مر السنين والذي جعلنا نفكر بأننا سنستطيع العيش جنبا إلى جنب تدريجيا».

ولأول مرة منذ الانتخابات الأخيرة، أصبح حزب عربي في وضع يسمح له بالتأثير على قرار رئيس الوزراء، وبهذا الخصوص رأى غروسمان إنها «إشارة مهمة لكنها لم تكن كافية»، فـ«بعد 73 عاما على إنشاء دولة إسرائيل، سمحت الأغلبية اليهودية بكرم لحزب عربي إسرائيلي لعب دور في تشكيل ائتلاف».

وقال غروسمان إن هذا «أمر سخيف»، وأضاف: «لقد استغرقنا 73 عاما لإضفاء الشرعية على مواطنينا. كما أنه ليس موقفا يشاطره الجميع، فكم مرة سمعنا في الأشهر الأخيرة كلمات: لا لدعم العرب أبدا»، وخلص إلى أن «أي شخص ينفتح على إمكانية التعاون معهم (العرب) الآن، يتهم بأنه خائن».