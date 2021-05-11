«كتائب القسام» توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا

صواريخ تنطلق من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، 11 مايو 2021. (أ ف ب)

أعلنت حركة «حماس»، مساء الثلاثاء، إطلاق صواريخ في اتجاه تل أبيب، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين قطاع غزة وإسرائيل الذي حصد 28 قتيلًا في القطاع الفلسطيني المحاصر وقتيلتين في عسقلان في جنوب إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد في وقت سابق بتكثيف الهجمات على حركة «حماس». ويعتبر هذا التصعيد الأخطر بين الجانبين منذ سنوات أشعلته مواجهات متواصلة منذ نحو أسبوعين في القدس الشرقية المحتلة.

ضربةً صاروخية هي الأكبر لتل أبيب

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، في بيان مقتضب، «وجهت كتائب القسام ضربة صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخًا ردًّا على استهداف العدو الأبراج المدنية»، في إشارة إلى تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية برجًا سكنيًّا من ثلاث عشرة طبقة غرب مدينة غزة.

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في الوقت ذاته، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب. وسبق ذلك قصف وغارات إسرائيلية مكثفة على غزة جاءت ردًّا على إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. ودمر مبنى من 13 طابقًا يضم مكاتب لمسؤولين في حركة «حماس» دمر بالكامل في إحدى الغارات على مدينة غزة.

وقال نتانياهو، في مقطع مصور وزعه مكتبه، «نفذ الجيش منذ الأمس مئات الهجمات على حماس والجهاد الإسلامي في غزة سنكثف قوة هجماتنا». وأضاف أن حماس «ستتعرض لضربات لم تكن تتوقعها».

أطفال غزة

وبين القتلى في غزة عشرة أطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس»، التي تسيطر على القطاع. وأصيب أيضًا في القطاع 152 شخصًا بجروح.

وقالت كتائب القسام: «في ضربةٍ صاروخية هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ137 صاروخًا من العيار الثقيل خلال خمس دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير»، وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 480 صاروخًا أُطلقت من غزة منذ الاثنين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحًا أنه قصف 130 «هدفًا عسكريًّا» في غزة، مشيرًا الى مقتل 15 عنصرًا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأوضح الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس لصحفيين أن غالبية الأهداف لحركة حماس.

قيادات الجهاد الإسلامي

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقتل قياديَين ميدانيَين في سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة في غارة إسرائيلية الثلاثاء. وكانت حركة «حماس» أعلنت الإثنين مقتل قيادي فيها في غارة إسرائيلية شمال غزة.

وبدأ التصعيد في غزة بعد تصاعد المواجهات في القدس الشرقية، لا سيما في محيط المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، التي تسببت منذ أيام بإصابة ما لا يقل عن 700 شخص بجروح مختلفة.

حي الشيخ جراح

وحذرت كتائب القسام الإثنين إسرائيل بضرورة أن تسحب قبل السادسة مساء قواتها الأمنية من باحات المسجد الأقصى. ومع انتهاء المهلة، أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة، ومن بينها حركة «حماس»، وابلا من الصواريخ على جنوب الدولة العبرية وفي القدس.

وتشهد القدس الشرقية منذ أكثر من أسبوعين مواجهات بدأت مع احتجاجات فلسطينيين على قرار قضائي بإخلاء أربعة منازل تسكنها عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين. وتتدخل الشرطة الإسرائيلية لتفريق التجمعات والتظاهرات، مستخدمة القوة والأعيرة المطاطية وقنابل الصوت. بينما يستخدم الفلسطينيون المفرقعات والحجارة. وتوسعت المواجهات الى باحات المسجد الأقصى.