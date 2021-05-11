دار الإفتاء المصرية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 07:54 مساء
دار الإفتاء المصرية. (الإنترنت)

أعلن مفتى الديار المصرية  الدكتور شوقي علام، أن غدًا الأربعاء هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أنها «استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 11 مايو لعام 2021 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وتحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1442 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا».

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وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق 13 مايو للعام 2021 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجريًّا.

 

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