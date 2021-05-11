السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 07:17 مساء
تحري رؤية الهلال. (الإنترنت)

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الثلاثاء، أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن إعلان الديوان الملكي، جاء وفقًا لقرار المحكمة العليا بشأن استطلاع هلال شهر شوال. وتعذر رؤية هلال شهر شوال في مراصد تمير وتبوك وسدير، بالمملكة العربية السعودية، ووفقًا لذلك سيكون يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر، حسبما ذكرت جريدة «عكاظ» السعودية.

وذكرت الجريدة السعودية، أن هناك ‏خمسة قضاة بالمحمكة العليا تواصلوا مع 11 مركزًا للرصد لمتابعة رؤية هلال شهر شوال، على أن يتم إعلان قرار المحمكة خلال الدقائق المقبلة.

وكانت جمعية «آفاق» لعلوم الفلك بالطائف في السعودية، كشفت أن «الثلاثاء، يوم التحري، حيث لن يكون هناك هلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، نظرًا لغروبه قبل الشمس بنحو 12 دقيقة، حسب أفق مكة المكرمة».

وأشارت إلى أن «يوم الأربعاء المقبل (30 رمضان 1442 هجري في السعودية)، فإن فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس نحو 39 دقيقة، وعمره يقدر حينها بنحو 21 ساعة، وارتفاعه عن الأفق 7.33 درجة، وإضاءة سطحه 0.6% من إضاءة القمر البدر»، لافتة إلى أنها «فترة كافية لمشاهدته بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية».

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