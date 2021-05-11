ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في جدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 12:15 صباحا
استقبال الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة قطر تميم بن جمد في جدة. (واس)

وصل إلى مدينة جدة السعودية، مساء اليوم الاثنين، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» صورا لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة قطر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقالت «واس» إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

استقبال الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة قطر تميم بن جمد في جدة. (واس)
استقبال الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة قطر تميم بن جمد في جدة. (واس)
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