«فرانس برس»: مسؤولون إيرانيون وسعوديون التقوا في بغداد

الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت إيران ضمنيًّا، الإثنين، على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، إجراء مباحثات مع السعودية، معتبرة أنه لا يزال «من المبكر» الحديث عن نتائجها على علاقة الخصمين الإقليميين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفادت تقارير، بأن مسؤولين إيرانيين وسعوديين التقوا في بغداد، في تواصل مباشر يعد الأبرز بين البلدين منذ قطع الرياض علاقتها الدبلوماسية مع طهران مطلع العام 2016، ومن ذلك الحين، أكدت مصادر عدة حصول هذه المباحثات، إلا أنها المرة الأولى التي تؤكد فيها الجمهورية الإسلامية حصول تواصل بين الجانبين، بعدما اكتفت خلال الفترة الماضية بتأكيد موقفها السابق المؤيد للحوار مع المملكة.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، ردًّا على سؤال بشأن لقاءات مع السعودية، «هدف المباحثات كان ثنائيا وإقليميا. بالطبع، رحبنا دائما بمباحثات كهذه على أي مستوى وفي أي شكل، وهذه ليست سياسة جديدة بالنسبة إلينا»، مضيفًا: «لكن دعونا ننتظر ونرى نتائج هذه المباحثات ونحكم بناء على هذه النتائج»، معتبرا أنه «لا يزال من المبكر جدا الحديث عن تفاصيل هذه المفاوضات والمباحثات».

وكانت جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية ذكرت في أبريل عقد الخصمين الإقليميين مباحثات في بغداد، في معلومات أكدتها لاحقا مصادر دبلوماسية وأخرى حكومية عراقية، ورحبت طهران أواخر الشهر الماضي بتبدل لهجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيالها، في أعقاب تصريحات صحفية أبدى فيها أمله بنسج علاقات «مميزة» مع إيران.

وتناقض هذه التصريحات مواقف سابقة أدلى بها الأمير السعودي، وضمَّنها انتقادات لاذعة للجمهورية الإسلامية، ويعد البلدان أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، ومن أبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة المعترف بها دوليًّا، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في يناير 2016، إثر هجوم على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد، نفذه محتجون على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر، كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ«التدخّل» في شؤون دول عربية مثل سورية والعراق ولبنان، وتتوجس من البرنامج النووي لإيران وقدراتها الصاروخية.

واعتبر خطيب زاده الإثنين أن «خفض التوتر وإرساء روابط بين بلدين مسلمين كبيرين في منطقة الخليج الفارسي يصب في صالح الأمتين»، مضيفا «نأمل، من خلال هذا التغير في الجو السياسي الذي نشهده، أن نتمكن من التوصل الى تفاهم بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية».