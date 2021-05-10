مصر تنفذ حكم الإعدام في راهب قتل أسقفا

الأسقف المصري أبيفانيوس الذي قتل داخل دير الأنبا أبومقار بوادي النطرون ( أرشيفية: إنترنت)

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في الراهب المجرد من درجته وائل سعد تواضروس المدان بقتل أسقف دير الأنبا مقار بوادي النطرون شمال مصر.وأقر تواضروس بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخص آخر، الراهب فلتاؤوس المقاري، ما دفع بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات جديدة صارمة تتعلق بالرهبنة.



وأكدت أسرة الراهب المجرد المدان بقتل الأسقف، الأحد، أن السلطات المصرية نفذت عليه الحكم بالإعدام، في قضية هزت الكنيسة القبطية في مصر العام 2018، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال هاني شقيق الراهب المنفذ في حقه حكم الإعدام: «لقد أخبرنا الساعة الثامنة صباحا 6:00 بتوقيت غرينتش بأن الحكم نُفّذ في سجن دمنهور، وأنا في طريقي لتسلم الجثمان».

النقض تؤيد إعدام تواضروس

والعام الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية حكما بإعدام تواضروس، في حين قررت تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد 25 عاما بحق الراهب فلتاؤوس المقاري، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف دير أبومقار بوادي النطرون.

كانت محكمة جنايات دمنهور قضت في أبريل 2019 بإعدام الراهبين شنقا، بعد موافقة مفتي البلاد على الحكم.

رأي المفتى

وأحال القضاء في فبراير 2019 ملفي الراهبين تواضروس، المعروف باسم "أشعياء المقاري" قبل تجريده من درجته، والراهب فلتاؤوس المقاري على المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل أحد الأساقفة.

وكان الأنبا أبيفانيوس 68 عاما يتولى رئاسة دير الأنبا أبومقار في وادي النطرون شمال غرب القاهرة. وعثر على جثته في يوليو 2018 في أحد أروقة الدير مع إصابات في الرأس، حَسَبَ الكنيسة.

وأكدت محكمة الجنايات في حكمها آنذاك، أن «المتهمين ارتكبا كبيرة من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية عنها».

أضافت أن المتهمين لم يمنعهما عن جرمهما كونهما راهبين ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة، ولم يراعيا كبر سن المجني عليه، كما لم يراعيا مكانته الدينية.

وكان الراهب تواضروس أقر بارتكاب جريمة القتل؛ بسبب خلافات، حَسَبَ ما جاء في تحقيقات النيابة العامة.