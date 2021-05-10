أمير قطر في ثاني زيارة إلى السعودية منذ المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 02:07 مساء
العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وأمير فطر تميم بن حمد في قمة العلا يناير 2021 ( أرشيفية: إنترنت)

يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، إلى السعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. 
ويعقد الجانبان قمة ثنائية تناقش الوضع في منطقة الخليج في ضوء مستجدات المحادثات الدولية مع طهران إضافة إلى الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية. وفق«فرانس برس».
وهذه الزيارة الثانية لأمير قطر إلى السعودية بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجية في مدينة العلا يناير الماضي، والتي وصفت بالتاريخية لتكريسها المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة مع قطر استمرت منذ يونيو 2017.

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