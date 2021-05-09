جامعة الدول العربية تعقد جلسة استثنائية من أجل القدس

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إنه تقرر عقد جلسة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الإثنين، بناءً على طلب دولة فلسطين، في ظل التطورات الأخيرة في القدس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وأضاف السفير زكي أن الجلسة ستبحث «الجرائم» والاعتداءات الإسرائيلية على المواقع الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس «المحتلة»، خصوصًا المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأوضح زكي أن المندوبين سيناقشون أيضًا «المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المقدسيين، خصوصًا في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها».