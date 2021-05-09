بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء المواجهات في القدس المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 02:47 مساء

دعا بابا الفاتيكان إلى إنهاء المواجهات في مدينة القدس المحتلة، غداة صدامات جديدة أسفرت عن أكثر من 90 جريحا في المدينة المقدسة، وقال البابا فرانسيس، في رسالة بعد صلاة الأحد، إن «العنف لا يولد سوى العنف. دعونا نوقف هذه المواجهات»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين؛ حيث تظاهر فلسطينيون رفضا لقيود على التنقل فرضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق خلال شهر رمضان، وضد قرارات بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح من سكانها الفلسطينيين.

وأصيب أكثر من 90 شخصا بجروح في صدامات جديدة اندلعت، مساء أمس السبت، بين الشرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلة، وذلك غداة اشتباكات عنيفة درات بين الطرفين، لا سيما في الحرم القدسي، وأوقعت أكثر من مائتي جريح، وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الغالبية العظمى من هؤلاء الجرحى، وبينهم قصر، أصيبوا بأعيرة مطاطية أو بشظايا قنابل صوتية.

 

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