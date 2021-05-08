«فرانس برس»: 53 جريحا في صدامات جديدة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية

صدامات بين الشرطة الاسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. (أ ف ب)

أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح في صدامات جديدة دارت، مساء السبت، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلة، حسب ما أفادت مصادر طبية.

وقال ناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة «فرانس برس»: «لقد أحصينا حتى الساعة 53 جريحا» سقطوا في الصدامات التي اندلعت، مساء السبت، في محيط البلدة القديمة في أحياء الشيخ جراح وباب العمود وباب الزاهرة.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، بخراطيم المياه متظاهرين فلسطينيين رشقوا عناصرها بالحجارة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وفق مراسل ميداني لـ«فرانس برس».

وفي باحة المسجد الأقصى، أقام فلسطينيون الصلاة بهدوء بعد الإفطار. وغداة صدامات وقعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية أثارت مخاوف من تجدد التوتر، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا إلى ضبط النفس ووقف أعمال العنف في القدس الشرقية التي احتلتها «إسرائيل» في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي حي الشيخ جراح حيث تنظم منذ أيام احتجاجات يومية ضد احتمال إخلاء الحي من سكان فلسطينيين لصالح مستوطنين إسرائيليين، نزل فلسطينيون مجددا إلى الشارع ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية خلال النهار أنها فرضت قيودا على دخول القدس الشرقية لمنع الفلسطينيين من «المشاركة في أعمال شغب عنيفة»، وأوقفت حافلة قادمة من جنوب المدينة واعتقلت بعضا من ركابها.

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توتر متصاعد في القدس والضفة الغربية

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين وفق ما نقل عنه أحدهم إن «إسرائيل تتحرك في شكل مسؤول لفرض احترام النظام والقانون في القدس مع ضمان حرية العبادة».

والتوتر يتصاعد منذ أسابيع في القدس والضفة الغربية المحتلتين حيث تظاهر فلسطينيون رفضا لقيود على التنقل فرضتها «إسرائيل» في بعض المناطق خلال شهر رمضان، واحتمال إخلاء حي الشيخ جراح في المدينة القديمة من سكانه الفلسطينيين.

ويوم الجمعة الأخير من رمضان، تجمع عشرات آلاف المصلين في حرم المسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات مع عناصر شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية.

وظهرت في تسجيل فيديو نشره شهود عيان القوات الإسرائيلية وهي تداهم الباحة الواسعة أمام المسجد وتطلق قنابل الصوت داخل المبنى حيث كانت حشود من المصلين بينهم نساء وأطفال يؤدون الصلاة في يوم الجمعة الأخير من رمضان.

وشاهد مراسل لوكالة «فرانس برس» مئات الفلسطينيين يرشقون الشرطة الإسرائيلية بالحجارة. وقال إن الضباط أغلقوا أبواب المسجد الأقصى وحاصروا المصلين لمدة ساعة على الأقل، فيما أفادت الشرطة بأن عناصرها ردوا بإطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 18 ضابطا جرحوا. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 205 فلسطينيين أصيبوا في أعمال العنف في الأقصى وفي أنحاء القدس الشرقية، بينهم أكثر من ثمانين نقلوا إلى المستشفيات. موضحا أنه أعد مستشفى ميدانيا بسبب امتلاء غرف الطوارئ في المستشفيات.

والمواجهات الحالية في القدس هي الأعنف منذ 2017، عندما تسبب وضع «إسرائيل» بوابات إلكترونية في محيط المسجد الأقصى باحتجاجات ومواجهات انتهت بإزالة الحواجز.