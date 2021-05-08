إردوغان عن المواجهات في القدس: إسرائيل دولة إرهابية وحشية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 10:14 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء السبت، «إسرائيل» بأنها «دولة إرهابية وحشية»، وذلك في خطاب ألقاه في أنقرة تناول فيه المواجهات في باحة المسجد الأقصى التي خلّفت أكثر من 200 جريح فلسطيني.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن إردوغان قوله إن «إسرائيل دولة إرهابية وحشية، تهاجم بشكل وحشي وغير أخلاقي المسلمين في القدس الذين يسعون فقط لحماية منازلهم وبلدهم الألفي وقيمهم المقدسة».

وأسفرت الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية، ليل الجمعة- السبت، عن أكثر من 220 جريحًا في حصيلة جديدة، في تصعيد دانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية داعية إلى وضع حد له.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الشغب الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في مواجهة الفلسطينيين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 205 فلسطينيين أُصيبوا في أعمال العنف في الأقصى وفي أنحاء القدس الشرقية، موضحًا أنه أعد مستشفى ميدانيًّا بسبب امتلاء غرف الطوارئ في المستشفيات.

وظهرت في تسجيل فيديو، نشره شهود عيانن القوات الإسرائيلية وهي تداهم الباحة الواسعة أمام المسجد وتطلق قنابل الصوت داخل المبنى، حيث كانت حشود من المصلين بينهم نساء وأطفال يؤدون الصلاة في يوم الجمعة الأخير من رمضان.

وتأتي هذه الصدامات، بينما تصاعد التوتر في القدس في الأسابيع الأخيرة بسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية بعض أجزاء البلدة القديمة خلال رمضان، وفي خضم معركة قضائية حول إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود.

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